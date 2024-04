Bocce. Chiara Gasperini non si ferma più: vinto il "Fontespina»

Grandi risultati per molte bocciste della provincia di Pesaro-Urbino che hanno centrato importanti podi nello scorso weekend in due gare nazionali disputate nella provincia di Macerata. Sabato 13 bella vittoria per Chiara Gasperini (Lucrezia, nella foto) che si è aggiudicata a Civitanova Marche il Trofeo Fontespina in Rosa, importante competizione per atlete di tutte le categorie con 81 partecipanti. La Gasperini, già campionessa europea, ha vinto addirittura 12-0 la finale contro la maceratese Sara Codoni, mentre al terzo posto si è piazzata un’altra atleta della provincia di Pesaro, l’ottima Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano), giovane atleta in netta crescita, che in semifinale aveva reso la vita dura alla Gasperini. Domenica, poi, era in programma a Morrovalle l’importante gara Major femminile Trofeo Scarpetta d’oro. A podio sono andate nella gara per categoria AB la campionessa mondiale juniores Ginevra Cannuli (Metaurense) che ha centrato il terzo posto. Nella gara per le giocatrici di categorie CD, invece, secondo posto per Fedora Simoncelli(Metaurense) e terzo posto per Elisa Valenti (San Cristoforo Fano).

l. d.