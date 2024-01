Bocce, circuito nazionale Superprestige Juniores: successo in finale dell’Under 15. Ripanti strepitoso, fa felice la "Metaurense»

I migliori giovani atleti italiani della raffa si sono ritrovati domenica a Calcinelli di Colli al Metauro per il 28° Trofeo Metaurense, secondo appuntamento del circuito nazionale Superprestige juniores. La Bocciofila Metaurense (nella foto la squadra Juniores) , presieduta da Tonino Tonelli, ha visto iscriversi alla gara, diretta da Roberto Rotatori, ben 33 atleti nella competizione under 18 e 42 in quella under 15. Erano rappresentate 11 regioni, 17 province e 28 società. Successo calabrese nella gara under 18 grazie a Ivan Corina (Spezzano Albanese) che in finale ha battuto il campione d’Europa Kevin Della Schiava (Vigasio Villafranca). Terzo e quarto posto per due atleti della San Cristoforo Fano: Riccardo Giacomoni e Benedetta Necchi. Nella gara under 15 straordinario successo per il beniamino di casa Gianluca Ripanti (Metaurense) che ha fatto il bis avendo vinto già l’anno scorso la stessa gara. Roboante il 12-0 con cui Ripanti ha battuto in finale Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto). Terzo posto per Alessandro Ferragina(San Cristoforo Fano), quarto Nicolò Caimmi (Castelfidardo).

Nella giornata precedente, era andata in scena l’anteprima con una gara regionale a squadre under 12. In totale si sono sfidate 19 compagini in rappresentanza di 15 diverse società per un totale di 73 atleti. Il successo è andato alla Durantinadavanti a Morrovalle e Metaurense. I quattro migliori ragazzi e le quattro migliori ragazze della prova a squadre si sono poi sfidati nella gara individuale. Nella maschile successo per Federico Scocco(Morrovalle) davanti a Giovanni Mattioli (Metaurense), Davide Sorcinelli (Metaurense) ed Edoardo Rossi (Durantina). Tra le ragazze vittoria per Ilaria Capponi (Morrovalle) che ha preceduto Virginia Dini (Durantina), Isabella Flamma (Fossombrone) e Melissa Chiarucci (Fossombrone).

l.d.