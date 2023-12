Bocce. ’Città di Ferrara’, grandi nomi in corsia alla Ferrarese: c’è anche il campione Di Nicola

Oggi scatta l’ora del ’Città di Ferrara’, tradizionale appuntamento boccistico di livello nazionale, organizzato come di consueto dall’ASD Bocciofila La Ferrarese. A partire dalle 9 scenderanno in campo oltre 200 individualisti provenienti da tutta Italia, suddivisi in 26 gironi eliminatori ospitati negli impianti delle province di Ferrara, Bologna e Modena. Sotto la direzione di Riccardo Antolini, arbitro internazionale di Ferrara, i finalisti inizieranno a giocare in viale Orlando Furioso gli ottavi di finale dalle 14 circa, per poi concludere la gara nel tardo pomeriggio.

Tra i favoriti vedremo in azione il campione iridato Giuliano Di Nicola, abruzzese in forza alla S.Angelo di Perugia, ma anche i ferraresi Droghetti e i suoi compagni della Baldini (Bo), oltre ai padroni di casa che saranno finalmente trascinati dal ritorno di Davide Zerbini, che nel 2024 conferma la coppia con Gianluca Selogna, asso mantovano che eleva il tasso tecnico del Femet Team.

Intanto la squadra di categoria A della bocciofila estense ha comunicato la partnership con Azeta, azienda di Correggio che supporterà l’avventura biancoazzurra nel campionato che inizierà tra poche settimane, rendendo possibile la costruzione di una rosa particolarmente competitiva a livello nazionale.

A far gli onori di casa ci saranno il presidente Fiorini e lo staff tecnico della società, per una giornata di bocce con ingresso libero per appassionati e curiosi che vogliano avvicinarsi a questo tradizionale sport di precisione e di mira.