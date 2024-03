Bocce. Coppa Ghirlandina:. Maria Pavarelli è medaglia d’argento

Medaglia d’argento per Maria Pavarelli (foto) nella 4ª edizione della Coppa Ghirlandina, gara nazionale individuale femminile riservata alle categorie A-B-C-D organizzata dalla Modena Est: l’atleta della Sammartinese si è arresa in finale a Nicole Brugnera (Giorgione Treviso). Nella gara maschile a coppie, escono ai quarti Maurizio Mussini e Davide Truzzi (Sammartinese).

Secondo posto per Gianluca Cestelli e Marco Rossi nel 19° Trofeo Bocciofila Benassi, gara regionale a coppie A-B-C-D a Bologna: dopo aver eliminato in semifinale Jacopo Frisoni e Andrea Mazzoni (La Ferrarese), il duo della Mamma Mia si è arreso nella sfida decisiva a Roberto Cestari e Giulio Pappacena (Persicetana). Terza piazza per Fabio Lasagni (Cavriaghese) nel Trofeo dell’Amicizia, gara regionale individuale A-B-C che si è disputata a Parma alla bocciofila Aquila: lo stop è arrivato al penultimo atto con Alessandro Riva (Audace), poi battuto in finale da Roberto Manghi (Jolly Verona).

Provinciali. Terza piazza per Riccardo Bertolini e Imer Iori (Cavriaghese) nei campionati a coppie di categoria B: la gara, che racchiude le delegazioni di Modena e Reggio, è stata vinta da Manuel Barbolini e Renzo Vezzali (Corlese). Nella C posto d’onore per Salvatore Iannucci e Henry Pizzetti (Campagnolese), ko in finale da Lorenzo Caputi e Alberto Verucchi (Corlese)