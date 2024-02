Bocce. Corrado Terenziani si piazza secondo

Buone prove dei reggiani nei campionati provinciali individuali riservati alle categorie B e C. Nelle gare alla bocciofila Città del Tricolore, che racchiudono sotto il medesimo comitato le società reggiane e modenesi, Corrado Terenziani (Cavriaghese) ha centrato il posto d’onore nella categoria B alle spalle di Andrea Beneventi (Fioranese); nella C, invece, il titolo è andato a Giuseppe Gugliemi (Felinese), che ha preceduto Ottone Dotoli (Sammartinese). Numeri importanti per la manifestazione, con 9 gironi di categoria B e ben 18 di C, resi possibili anche grazie all’instancabile lavoro dei volontari della società ospitante.

Prossimi eventi di gare a coppie e a terna: nel primo caso il 2 marzo alla Treolmese Modena, nel secondo il 16 a Formigine.