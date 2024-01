Bocce. Crotti e Franceschi dominano a Campagnola

Successo di Claudio Crotti e Nicola Franceschi a Campagnola. Il 16° trofeo Cooperazione, gara regionale a coppie di categoria A-B-C, ha visto primeggiare la coppia della Baldini STM Bologna, che in finale hanno avuto la meglio su Paolo Lusetti e Antonino Trombetta (CS Tricolore) che, dopo aver regolato Luciano Crema e Marigildo Ronzoni (Dorando Pietri Carpi), hanno alzato bandiera bianca nel match decisivo col punteggio di 10-3. Al tezo posto Baracchi-Sessa (Modena Est) e l’altro equipaggio della Dorando Pietri Ronzoni-Crema.

Si giocheranno anche in terra reggiana i campionati provinciali: l’appuntamento è sabato 10 febbraio a partire dalle 14, quando alla bocciofila Tricolore andranno in scena le prime due prove, l’individuale di categoria C e quello di B; gli altri titoli saranno assegnati a Modena il mese successivo.