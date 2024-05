Bocce. Dai nostri giocatori prove da applausi

La coppia Piero Bonfigli-Simone Renzi (H.R. Villa Potenza) si è fatta valere alla Bocciofila Rinascita di Villa Ceccolini di Pesaro che ha ospitato la sesta edizione del Trofeo Rinascita (foto), gara per formazioni di coppia divisa nella competizione per atleti di categoria A e quella per atleti delle categorie BCD. Agli ordini del direttore Edo Valentini Mattioli si sono iscritte 26 formazioni nel torneo di categoria A e 130 in quello delle categorie inferiori. Nella categoria A vittoria per la coppia di Villa Potenza che in finale ha battuto 12-6 Marco Caimmi-Gabriele Franceschetti (Castelfidardo). Terzo posto per un’altra coppia del Castelfidardo, quella padre-figlio composta da Silvano e Alex Girolimini. Nella gara per le categorie BCD successo per Daniele Faccondini-Fabrizio Cardellini (Rinascita) che in finale hanno sconfitto 12-10 Marcello Iacomucci-Luciano Palazzi (Concordia Pesaro). I maceratesi si sono fatti valere alla bocciofila Olimpia di Marzocca, dove si è disputata la 33ª edizione del Trofeo Olimpia Marzocca-Montignano, tradizionale gara che quest’anno si divideva nella competizione per formazioni di coppia di categoria B e in quella per coppie di categorie CD. Nella gara di categoria B successo per Marco Camperio-Mariano Montironi (Sambucheto) che in finale hanno sconfitto 12-2 Savino Palmini-Dario Paolorossi (Chiaravallese). Terzo posto per Gianluca Mancinelli-Masiero Dari (Morrovalle). Nella gara delle categorie CD vittoria per i giovani Matteo Pergolesi-Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata) che in finale hanno sconfitto 12-7 i più esperti Francesco Fabrizi-Sergio Cingolani (Jesina). Da segnalare che il giorno prima della manifestazione a Marzocca i giovanissimi Cannella-Pergolesi hanno chiuso ad Ascoli al quarto posto il Trofeo Ceci, giunto alla settima edizione.