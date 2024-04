Bocce. Davide Truzzi: posto d’onore a Soliera

Davide Truzzi (foto) secondo a Soliera. L’atleta della Sammartinese si è classificato al posto d’onore nel 40° Trofeo della Resistenza, gara nazionale individuale di categoria A, cadendo in finale con il toscano Niko Bassi (Pieve a Nevole), dopo aver superato in semifinale Luca Ricci (Giorgione Treviso), suo ex compagno alla Rubierese.

Vittoria per Fausto Silingardi e Gianluca Agosti, invece, nella gara a coppie e riservata alle categorie B-C: dopo il successo su Franca Maschagni e Maurizio Lucchini (Parmeggiani Bologna), la coppia della Vicentini Correggio ha superato in finale Gaetano Antoniani e Gian Carlo Arlandini (Cavallino Modena).

Cadelbosco. Seconda piazza per Ivo Miari e Piero Santini nel Bosco d’Oro, gara regionale a coppie A-B-C. Il duo della Canolese, dopo aver eliminato i padroni di casa Demer Casini e Silvano Miselli negli ottavi, hanno fatto il bis con Silvano Giacomini e Antonio Pesce (Sassolese), prima di eliminare Libero Beneventi e Gianfranco Manfredini (Scandianese), che hanno chiuso terzi. Nel match decisivo, tuttavia, si sono imposti il correggese Claudio Crotti e Nicola Franceschi (Baldini STM Bologna).