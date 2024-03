Bocce donne: Orrù si arrende solo a Crescenzi. Terza la beniamina della Metaurense Minardi

Il meglio della raffa femminile italiana si è ritrovata a Calcinelli per la terza edizione del Trofeo Bocciofila Metaurense in rosa, organizzato dalla società di Tonino Tonelli detentrice dello scudetto tricolore. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili si sono iscritte alla gara 81 atlete, 19 delle quali di categoria A, comprese tutte quelle rientranti nel giro della nazionale italiana. A favorire questa circostanza il fatto che, nelle giornate che hanno preceduto la gara, la Bocciofila Metaurense ha ospitato uno stage della nazionale femminile guidata dalla commissaria tecnica Elisa Luccarini. La vittoria è andata proprio a una convocata per lo stage della nazionale, Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-3 sulla bravissima e giovanissima Annagiulia Orrù (Oikos Fossombrone). Terzo posto per una beniamina di casa, Sofia Minardi (Metaurense), battuta in semifinale 12-10 dalla Crescenzi al termine di una bellissima partita. Quarto posto per Elisa Valenti (San Cristoforo Fano), battuta in semifinale 12-1 da Annagiulia Orrù.

l.d.