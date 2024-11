Bocce: Fascinetti, Bevilacqua e Ferragina protagonisti. San Cristoforo cala il suo tris. Il trofeo di Cerreto d’Esi è suo

Gran bella soddisfazione per la formazione di terna della San Cristoforo Fano composta da Fiorenzo Fascinetti, Stefano Bevilacqua e Alessandro Ferragina nella manifestazione organizzata dalla Bocciofila Fontenera di Cerreto d’Esi.

Agli ordini del direttore di gara Giulio Zampetti si sono iscritte 42 terne che hanno dato vita ai gironi di qualificazione. Le formazioni vincenti dei gironi si sono poi sfidate nei turni finali. La vittoria è andata a Fiorenzo Fascinetti-Stefano Bevilacqua-Alessandro Ferragina (San Cristoforo Fano, foto) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-4 Paolo Mazzoni-Emanuele Renzi-Giacomo Serpilli (XXIV Maggio Macerata). Terzi classificati Paolo Pesaresi-Pierino Marini-Piero Pierantognetti (Passo Ripe), battuti in semifinale 12-9 dalla terna della San Cristoforo. Quarto posto per Simone Borruso-Pierluigi Trabalza-Roberto Passeri (S.Angelo-Montegrillo), battuti in semifinale 12-8 dalla terna della XXIV Maggio Macerata.