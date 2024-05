Bocce, gara nazionale del circuito Prestige under 18 e undeR 15. Ferragina, Raggi e Ripanti: podio pesarese. Seniores: Muratori ok

Trasferta laziale ricca di soddisfazioni per la pattuglia di bocciofili juniores della provincia di Pesaro-Urbino impegnati nei giorni scorsi sui campi di Boville, in provincia di Roma, nella gara nazionale del circuito Prestige under 18 e under 15. In particolare, nella gara under 15 tre marchigiani, tutti della provincia di Pesaro-Urbino, si sono piazzati ai primi tre posti della competizione che vedeva ai nastri di partenza concorrenti di un certo valore, motivo per cui l’affermazione degli atleti pesaresi acquista ancora maggior prestigio.

Il successo è andato (nella foto appena dopo la premiazione) ad Alessandro Ferragina che gareggiava per il San Cristoforo Fano, il quale in finale ha battuto 12-0 Alex Raggi (Durantina). Terzo posto per Gianluca Ripanti (Metaurense), che in semifinale ha ceduto con il punteggio di 12-9 a Ferragina.

Anche a livello seniores l’ultima tornata di gare è stata caratterizzata da ottimi piazzamenti degli atleti del pesarese. E’ successo sempre nei giorni scorsi ma a Morrovalle dov’era in programma il Trofeo Tranceria Gala 2.0. Nella competizione riservata ad atleti di categoria A ottimo terzo posto per Andrea Muratori (Lucrezia), battuto in semifinale 12-4 dal vincitore della gara Moreno Capponi (Morrovalle). Nella gara per giocatori di categorie BCD, a cui hanno partecipato ben 408 atleti, secondo posto per Mauro Anatrelli (Rinascita Pesaro), battuto in finale 12-6 da Luca Capponi (Tolentino) e terzo posto per Michele Londei (Tavernelle), sconfitto in semifinale 12-9 sempre dal vincitore della gara Capponi.

l. d.