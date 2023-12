Bocce: gara regionale a "La Combattente". Patrignani vince il "derby" con Cappellacci

La Bocciofila "La Combattente" di Fano, presieduta da Luciano Gasparelli, ha organizzato la quarantanovesima edizione della Coppa Città di Fano, gara regionale. Agli ordini del direttore di gara Cesare Freschi si sono sfidati 37 individualisti di categoria A e 108 coppie nella gara BCD. Nella gara individuale il successo è andato a Federico Patregnani che ha sconfitto il proprio compagno di squadra e concittadino Andrea Cappellacci per 12-8. Terzo posto e quarto posto per due rappresentanti della Bocciofila Colbordolo: Silvano Girolimini che in semifinale ha ceduto 12-11 a Patregnani e Loriano Giorgi, battuto in semifinale 12-0 da Cappellacci. Nella gara per coppie BCD successo per Simone Mattioli-Francesco Cannuli (Metaurense) che in finale hanno avuto la meglio su Socrate Beltrami-Davide Bregamotti (Tavernelle). Terzo posto per Bruno Ambrogiani-Fausto Petrelli (Oikos Fossombrone) che in semifinale avevano ceduto 12-7 a Mattioli-Cannuli.