Bocce, Ginevra Cannuli è l’astro nascente: domina allo Special Event federale di Macerata

Grande risultato per Ginevra Cannuli. La sedicenne della Bocciofila Metaurense di Calcinelli, bicampionessa mondiale juniores, ha confermato di essere l’astro nascente del settore femminile delle bocce allo Special Event federale di Sambucheto, in provincia di Macerata, uno del circuito dei sei eventi più importanti d’Italia nella specialità della raffa. La Cannuli, impegnata nella prova di tiro di precisione, ha vinto la gara juniores con un punteggio talmente alto che le avrebbe consentito di vincere anche la gara assoluta. La bresciana Ilaria Treccani, che invece ha vinto la gara senior femminile, ha infatti totalizzato 36 punti contro i 43 della Cannuli che si è aggiudicata la gara giovanile battendo anche i propri colleghi maschi. Un’ulteriore prova della bontà del lavoro di Ginevra Cannuli e della Bocciofila Metaurense che, ricordiamo, è campione d’Italia in carica nel settore femminile.

l. d.