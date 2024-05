Sci alpino, lanciato dallo Sci Club Forlì è stato chiamato in azzurro in Coppa Europa nelle discipline veloci. Vincenzi, in archivio una grande stagione

Lo sci nel sangue, anche se è cresciuto sulle piste del Falterona e non delle Dolomiti. Lorenzo Vincenzi, classe 2003, ha vissuto un’annata davvero super, la più importante da quando ha deciso che lo sci sarebbe stato più di una passione e ha fatto domanda per entrare nella scuola sportiva di Malles, in Alto Adige, dacuisono usciti campioni come Innerhofer e Paris, a suo tempo premiati con il Cristallo d’oro dallo Sci Club Forlì.

"Era il maggio 2014 – racconta lo stesso Lorenzo Vincenzi – quando alla cena sociale lo sci Club Forlì mi regalò un poster per ricordare la mia bella stagione agonistica nel Cae 2013-14, con tutte le mie foto a ricordo delle gare più belle. Sono trascorsi dieci anni e il poster è ancora lì, appeso nella mia camera: a riprova che non ho mai smesso di credere nello sci".

Superata la selezione per entrare alla scuola di Malles, si è trasferito in Alto Adige iniziando il percorso scolastico-sportivo e ha ottenuto la maturità in lingua tedesca, sostenendo poi gli esami per maestro di sci nella provincia di Bolzano. "Ho anche avuto infortuni, sono stato fermo per un intero anno, ma non mi sono perso d’animo. Mi sono specializzandomi in superG, discesa e anche gigante, dati i miei 2 metri e 103 chili: lo scorso anno i responsabili tecnici degli Osservati Italiani mi hanno notato e fatto gareggiare in libera in Coppa Europa. Poi ho partecipato alle gare Fis Njr di discesa salendo, nella prima, sul secondo gradino del podio dietro per soli 3 centesimi all’inglese Bennet e ottenendo nella seconda una splendida vittoria".

La sua stagione è proseguita con un altro successo, al Gran Premio Italia in discesa. "Sono stato convocato in nazionale per otto gare di Coppa Europa in superG e discesa, dove ho ottenuto il miglior risultato a Tarvisio con il 12º posto. E ora voglio fare sempre meglio".

Ugo Bentivogli