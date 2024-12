Giara Assicurazioni trionfa in serie B2: vittoria chiave per la salvezza

Importante vittoria, per la Giara Assicurazioni, nel sesto atto della serie B2 di tennistavolo.

A Castelmaggiore, nello scontro diretto in chiave salvezza contro la Maior, fanalino di coda del girone, il terzetto estense composto da Sergio Curarati, Pietro Andreoli e Andrea D’Amore è riuscito a imporsi all’ultimo respiro (5-4) in una gara a lungo condotta nel punteggio ma che a un certo punto, nonostante l’assenza nelle file locali dello spagnolo Salgado, ha rischiato seriamente di scivolare via. A recitare la parte del primattore, in particolare, è stato un grande Andreoli: l’under 15 ferrarese, infatti, ha messo in fila tutti gli avversari e soprattutto – nel momento più difficile, quando la partita ha rischiato di girare a favore dei bolognesi – ha saputo battere in quattro set il numero uno locale Casini dopo una partita di carattere e di alto livello tecnico. Una vittoria a testa, invece, per Curarati (autore del punto decisivo nel nono singolare del match) e per D’Amore, entrambi battuti un po’ a sorpresa – ma solo ai vantaggi del quinto set – da un ispiratissimo Salicetti, altro giovane di buon avvenire. Con questo successo la Giara Assicurazioni ha raggiunto quota 6 in classifica, con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e dopo avere battuto tutte le rivali dirette. La salvezza, oggettivamente, sembra già ipotecata.

Ferma la squadra di serie C1 per il turno di riposo, è scesa in campo – vincendo, anche in questo caso, una partita fondamentale per la permanenza in categoria – la formazione di C2, a segno per 5-2 in casa con il Cesenatico, una delle formazioni che prima del match condividevano la vetta della classifica. A trascinare la formazione ferrarese è stato un brillante e determinato Guido Caravita, autore della seconda tripletta consecutiva in campionato (successi su Godio, Fusillo e Carà). Un mattoncino importante per la vittoria, però, è giunto anche da Mugellini e dal giovane Blasi, entrambi autori di un punto. In serie D3, infine, la Giara Assicurazioni ha archiviato lo scorso fine settimana con il bilancio di una vittoria e due sconfitte.