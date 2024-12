Calcio a cinque. Per la Mernap domani impegno contro Jesi

Torna in campo domani la Mernap, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per poter partecipare alla Coppa Italia. Dopo la vittoria esterna a Corinaldo e il turno di sosta per la Coppa Divisione, i faentini torneranno in campo al PalaCattani (ore 15) Jesi, gara che concluderà il loro girone d’andata, visto che poi riposeranno nell’ultima giornata. Sarà quindi questa partita a determinare la partecipazione o meno della formazione manfreda alla Coppa Italia. I tre punti in palio saranno importanti anche per pianificare il prosieguo della stagione,ed in particolare per definire meglio quale sarà la quota salvezza che servirà alla Mernap per mantenere la propria permanenza in Serie B Nazionale. A gennaio aprirà inoltre la finestra di mercato e non è escluso che possano esserci novità. Nelle scorse settimane sono stati svincolati Yassine Maski ed Ezequiel Martel Montoli, accasatisi a Forlì in serie C1. Imminenti le partenze del centrale difensivo Romeo Gallina e del portiere Nico Negri.