Diego Lenzi trionfa al debutto tra i Professionisti: vittoria in 30 secondi

Sono bastati appena trenta secondi a Diego Lenzi per ottenere la sua prima vittoria tra i Professionisti. Il Toro di Porretta ha avuto la meglio sul serbo Georija Stanisavljev che nulla ha potuto contro la furia del giovanissimo pugile bolognese, salito sul ring con il preciso obiettivo di vincere al suo debutto e sceso dal quadrato rafforzando la consapevolezza che la sua boxe è particolarmente adatta al mono dei Pro. L’avversario si è dimostrato davvero poca roba per il classe 2001, un atleta già visto tra l’altro a Bologna lo scorso ottobre all’Unipol Arena contro Dmitro Tonyshev nel sotto clou del titolo europeo poi vinto da Pamela Malvina Noutcho Sawa. Questo però non sminuisce la vittoria di Lenzi che tra le sedici corde ha fatto tutto nel migliore dei modi, onorando il match e portando il suo repertorio seppur per pochi secondi. Una successo che fa parte del percorso di ingresso nel mondo professionistico, con il boxeur bolognese consapevole di aver vissuto la prima di una lunga serie di esperienze che saranno fisiologiche per la sua crescita e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

"E’ stato un esordio bello – racconta Lenzi – l’ho preso con la massima serietà come faccio sempre con qualsiasi cosa nella vita. Ero super allenato e concentrato, mi è dispiaciuto che sia durato poco. Mi sono trovato molto bene con i guanti più piccoli che mi consentono di mettere in risalto le mie caratteristiche di potenza e velocità, le qualità più importanti che ho. Combattere senza maglia mi piace, mi dà ancor di più l’idea di essere un guerriero. Ti fa sentire più vivo e più concentrato. Con più riprese poi il mio stile di pugilato fatto di pochi colpi e di ritmi bassi è messo a vantaggio".

Lo stesso pugile del Gruppo Sportivo dell’Esercito si è sentito coccolato dall’ambiente del Centro Pavesi di Milano dove si è tenuto il match e dal pubblico presente: "E’ stato bello anche perché ero al centro dell’attenzione, ero il main event della serata e devo dire che mi è piaciuto molto. Il professionismo mi dà più spazio per fare show, lascia più libera espressione non solo alla mia boxe ma anche a tutto il contorno, dall’ingresso con la musica alle scarpe e ai pantaloncini personalizzati. E’ questo che vorrei portare di più in Italia". La vittoria non ha comunque fatto rilassare Lenzi che è già tornato sul ring ad allenarsi per i prossimi impegni, sia da pro che con la casacca azzurra: "Sono tornato subito in palestra perché io so fare solo questo. A gennaio dovrei ricominciare l’attività con la Nazionale mentre a marzo dovrei combattere ancora da professionista. Grazie alla mia nuova palestra, la Scuola Pugilistica Testudo, preparerò al meglio i prossimi impegni".