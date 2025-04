Rally Città di Modena: Oltre 100 Equipaggi tra Gara Moderna e Storica

Il ritorno del Rally Città di Modena ha già ottenuto un primo interessante e positivo riscontro: il superamento di quota cento come equipaggi presenti fra la gara moderna e quella storica con ancora alcuni giorni a disposizione per potersi iscrivere. Un ottimo risultato che dimostra come ancora oggi la disciplina rallystica sia apprezzata e sentita nel nostro territorio e ciò gratifica tutti gli ’attori’ protagonisti di questa rinascita: Aci Modena ed il suo presidente Vincenzo Credi, New Rally Team Turbomark e la famiglia Zagami, i comuni che hanno creduto nella manifestazione e gli appassionati che hanno collaborato. Bocche cucite, chiaramente, da parte del comitato organizzatore sui nomi dei candidati alla vittoria sia del rally moderno che di quello storico, ma l’impressione è che questa edizione potrà regalare emozioni e spettacolo con un parco macchine molto interessante. Molto azzeccato il motto della manifestazione, ’emozioni rampanti’, anche se si dovrà attendere la conferenza stampa di giovedì alle 19 nella sala consiliare del Castello di Formigine per avere i dettagli sul numero di partecipanti e sui nomi dei protagonisti che animeranno le sfide delle due competizioni: il 42° Rally Città di Modena ed il 7° Historic Città di Modena.

Giampaolo Grimaldi