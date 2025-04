Paolo Paini trionfa al Campionato Italiano Assoluto FOPE 2025 alle Siepi di Cervia

Il campo in erba delle Siepi di Cervia ha fatto da palcoscenico a una sfida ad altissimo tasso tecnico e agonistico, dove esperienza, sangue freddo e coraggio hanno fatto la differenza. Dopo una classifica in continuo movimento, è stato il cinquantacinquenne di Fiorenzuola D’Arda Paolo Paini – in sella all’affidabile Casal Dorato – a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Campionato Italiano Assoluto FOPE 2025, conquistando con determinazione il suo primo titolo tricolore. "Sono davvero felice e orgoglioso di questa vittoria – ha dichiarato Paini –. È un traguardo importante conquistato in un’edizione particolarmente combattuta e di altissimo livello. La soddisfazione è ancora più grande perché il mio cavallo proviene da un allevamento italiano. Essere stato selezionato per Piazza di Siena è sempre un onore e un sogno che si realizza, ora lavoreremo per arrivarci nel miglior stato di forma… oggi è solo l’inizio!".

Per i primi tre classificati dell’Assoluto, infatti, oltre alle medaglie azzurre in palio c’erano gli ambitissimi lasciapassare per il concorso internazionale di Piazza di Siena. Obiettivo centrato dunque per Paini, Bicocchi e Brotto che potranno entrare di diritto nella rosa dei cavalieri italiani in campo nella 92esima edizione della prestigiosa kermesse capitolina, in programma dal 21 al 25 maggio. Il risultato del Campionato Assoluto ha anche determinato il podio del Campionato Interforze individuale: oro per il primo graduato dell’Aeronautica Militare Emilio Bicocchi, argento per l’agente della Polizia di Stato Michael Cristofoletti (Eic Lloyd) e bronzo per l’assistente della Polizia di Stato Luca Coata (Holly Del Rilate). A premiare i vincitori erano presenti molte autorità istituzionali e sportive: per la regione Emilia Romagna c’era l’assessora allo Sport Roberta Frisoni e per il Comune di Cervia il vicesindaco Gianni Grandu. Per la Fise: il presidente nazionale Marco Di Paola, il presidente regionale Davide Zanghi Dalla Olle, il direttore sportivo Francesco Girardi, il selezionatore della Nazionale Marco Porro, il tecnico della seconda squadra e selezionatore under 25 Mario Verheyden. Per l’Ania era presente il consigliere Giorgio Masiero.

Molto soddisfatta a la ‘padrona di casa’ Lalla Novo, presidente del circolo ippico Le Siepi: “È stato un bel Campionato, molto combattuto, anche se purtroppo la prima squadra non era presente al completo. I motivi di queste assenze sono molteplici e giustificabili, ma forse meriterebbero un approfondimento".

Tornando ai Campionati: nell’Interforze a squadre si è registrata la vittoria del team dei Carabinieri (composto da Roberto Previtali – Hachiko, Filippo Bologni – Highway, Emanuele Gaudiano - Quirinus 27, Giacomo Casadei – Irasca) davanti, nell’ordine, a Fiamme Oro, Esercito, Carabinieri e Aeronautica Militare. L’Assoluto Under 25, grande novità di quest’anno, ha visto la vittoria di Lorenzo Correddu (Dalakani Chardonnet), davanti a Sofia Manzetti (Fiolita) e Martina Lain (Nestor). L’Assoluto Ambassador ha laureato campione italiano Francesco Vergine, che si è lasciato alle spalle Marco Nava, argento, e Alberto Graziani, bronzo.