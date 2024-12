Valorugby sfida Mogliano Veneto al Mirabello: rugby e solidarietà in campo

La luna invernale fa per la terza volta da scenario gelato ma incantato al Valorugby, che al Mirabello accoglie stasera il Mogliano Veneto ottavo in classifica. Kick off alle 19, è la penultima giornata di andata. Per i Diavoli la sfida preliminare sarà attirare allo stadio un buon numero di spettatori, in un giorno, un orario e con un clima che invitano ad acquisti natalizi.

Due iniziative speciali aiuteranno Tuivaiti e compagni in questo compito. La prima è la promozione tutta granata che permetterà agli abbonati della Reggiana Calcio di entrare al Mirabello con il prezzo scontato a 10 euro (occorre portare con sé l’abbonamento). La seconda si intitola “Un dono per andare insieme in meta” ed è organizzata, con il sostegno di E80 Group e Banca Mediolanum, per raccogliere fondi per G.A.S.T. e Aut Aut, associazioni che si dedicano da tanti anni al supporto delle persone con fragilità e con le quali il Valorugby collabora da diverso tempo; stand informativi, attività e giochi per i bambini curati da Mamanì saranno presenti al Mirabello fin dalle 17.45.

Il presidente Enrico Grassi: "Il rugby unisce le persone e costruisce ponti. Con questa serata vogliamo ribadire l’impegno verso la comunità reggiana e sostenere due realtà straordinarie come G.A.S.T. e Aut Aut. Invitiamo tutti al Mirabello, per vivere insieme i valori del rugby: inclusione, rispetto e solidarietà".

Forse non avranno tanta voglia di partecipare alla raccolta i giocatori del Mogliano, che dopo la partita di sabato scorso vinta a Viadana si sono ritrovati con venticinque portafogli svuotati, a opera di uno o più meschini intrufolatisi nello spogliatoio dello stadio Zaffanella durante il secondo tempo.

In casa reggiana si saluta il grande James Tuivaiti, alla sua ultima gara. "Jimmy ha dato tanto al rugby, non solo reggiano - sottolinea coach Violi - Sarà un motivo in più per giocare un grande match". Tuivaiti torna in Nuova Zelanda: se continuerà a giocare lo farà per tenersi in forma.

Diavoli: Pescetto; Resino, Bertaccini (cap.), Leituala, Mastandrea; Ledesma, Renton; Tuivaiti, Sbrocco, Paolucci; Du Preez, Schinchirimini; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Cruz, Garziera, Pavesi; Pisicchio, Ruaro; D.Schiabel, Farolini, Cuoghi.

Indisponibili per infortunio: Bruno, Amenta, Majstorovic, Cenedese, Dell’Acqua, Colombo e Lazzarin.

Arbitra il veneziano Favaro.

Altri match: domani ore 14 Lyons-Rangers, Colorno-Lazio, Petrarca-Fiamme Oro; domenica, 15.30, Rovigo-Viadana (diretta Rai Due).

Classifica: Rovigo 32 punti, Viadana 29, Valorugby 27, Petrarca 26; Fiamme Oro 21, Rangers 14, Colorno 9, Mogliano 8, Lyons 2; Lazio 2.

Serie C. È iniziato il lungo mese di riposo natalizio per la C. Il Valorugby è secondo in classifica dietro al Rugby Parma; Guastalla con una sconfitta d’un soffio con Rimini (30-32) e il posticino di fondo in graduatoria. Si riparte il 19 gennaio.