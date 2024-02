Bocce. Gli atleti della Ferrarese cominciano il 2024 con il botto

Per i biancoazzurri della bocciofila La Ferrarese è partita nel migliore dei modi la stagione 2024, specialità Raffa, con successi nelle varie categorie junior e senior.

Rolfini e Guidetti si sono aggiudicati il “Ferrara con le stelle”, Gianluca Selogna ha vinto il trofeo Pontiroli, gli u12 si sono aggiudicati il Città di Rovigo con Tetiana Overko prima anche tra le ragazze. Per l’attività promozionale ad aprire le danze è stata una gara sperimentale organizzata proprio a Ferrara, una spettacolare junior senior con 8 coppie al via, composte dai membri del team di categoria A/B e dai migliori giovani della regione. A spuntarla sono stati due padroni di casa, Kacper Rolfini e Mauro Guidetti, che hanno superato Gianluca Berselli e Francesco Pirone. Nella stessa giornata si è disputata una giovanile u12 a cui hanno partecipato solo atleti di casa, vinta da Ciro Muselli. Per l’attività senior Gianluca Selogna è stato il primo a salire sul gradino più alto del podio in una gara senior. L’atleta mantovano, arrivato nel mese di dicembre a far coppia con l’estense Davide Zerbini, si è imposto nel prestigioso trofeo Pontiroli, gara di livello regionale a cui hanno partecipato atleti da tutto il centro-nord, organizzata dalla società Val d’Enza di Reggio Emilia. Il top player del Femet-Azeta team, che parteciperà al campionato di 1^ categoria, ha battuto in semifinale il cremonese Roberto Bassi e in finale il parmense Roberto Manghi.