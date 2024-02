Bocce. I talentuosi Ilaria Capponi e Nicola Principi dominano in Puglia

I talenti maceratesi delle bocce mettono la firma a Martano (Lecce) dove si è disputato il Trofeo della Candelora, gara del circuito nazionale Superprestige juniores. Nicola Principi (Tolentino) ha dominato la gara under 15. Nicola è ormai noto dagli appassionati come il miglior talento giovane del panorama nazionale. Dopo aver sbaragliato il campo quando era under 12, adesso, alla prima stagione da under 15, sta già vincendo contro avversari più grandi. Nel 2023 ha portato la squadra juniores del Tolentino alle finali nazionali e già aveva cominciato a piazzarsi nelle gare under 15. Ora nel Salento è arrivata anche questa vittoria a livello Superprestige dopo il secondo posto nella gara di gennaio a Tolentino. Non da meno Ilaria Capponi (Morrovalle) che si è imposta nella gara under 12 ottenendo nelle varie prove di accosto e bocciata il punteggio migliore rispetto a quello di tutti gli avversari sia del settore maschile che di quello femminile.