Bocce In A2 Vatteroni guarda al futuro dopo la salvezza "La rosa va rafforzata Problemi da risolvere? I giovani e il campo"

"E’ andata bene, ci siamo salvati ai playout e siamo contenti anche perché dei due gironi, il nostro è stato sicuramente il più difficile, con squadre forti". C’è molta soddisfazione nelle parole di Paolo Vatteroni (nella foto), il presidente della bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che per il secondo anno consecutivo ha partecipato al campionato nazionale di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo. "Pur non avendo corridori in squadra per le staffette, abbiamo raggiunto l’obiettivo di inizio stagione, nonostante in questa specialità le altre squadre abbiano messo a segno più bocciate di noi, mentre nelle specialità tradizionali ci siamo fatti valere – continua Vatteroni che pensa anche al futuro –. Siamo consapevoli che per il prossimo campionato la rosa andrà rafforzata ma noi non abbiamo ragazzi che si avvicinano alle bocce e l’età media della squadra è molto alta".

Il presidente sottolinea anche i problemi della società: "Oltre al campo che non essendo coperto ci costringe a giocare le partite casalinghe a Sarzana, c’è anche il problema dei giovani che in una città di mare hanno molte altre attrattive mentre nei piccoli paesi del nord (il Fossone ha giocato in un girone ligure-piemontese, ndr) spesso le bocce e i bocciodromi sono l’unico diversivo e i ragazzi imparano a giocarci fin da piccoli. Si corre il rischio che tra qualche anno le bocce spariscano dal panorama sportivo carrarese".

ma.mu.