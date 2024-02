Bocce In Serie A2 ovest. Fossone strepitoso . Asfaltata ’La Familiare’. Panesi il migliore

Grande prestazione della “Bernardo Rossi“ di Fossone che nella 2ª giornata del campionato di A2 ovest, girone B, di bocce in volo, nella gara casalinga (giocata a Sarzana) si impone su i torinesi de La Familiare per 17-7. Dopo la pesante sconfitta in trasferta nella prima 1ª, in settimana la squadra ha lavorato molto sull’autorevolezza in campo. E fin dall’inizio gli atleti carraresi sono scesi in campo mostrando coesione e tensione agonistica. Il primo turno si chiude con un 8-0 per il Fossone che lascia pochi margini di gioco agli avversari sorpresi dalla superiorità dei padroni di casa. Il secondo e il terzo turno sono di contenimento e si chiudono 5-3 per Fossone e 4-4. Con questo successo il Fossone riscatta prontamente la brutta sconfitta dell’esordio e smuove la classifica, portandosi in una zona più tranquilla della classifica.

"Con prestazioni così, metteremo sicuramente in apprensione ogni avversario e potremo dire la nostra nel proseguo del campionato" scrive la società. Per il Fossone una menzione per l’allenatore Cuccaro che ha motivato a dovere la squadra, mentre Thomas Panesi (nella foto) è il migliore in campo, vincitore di ben quattro incontri, ma bene anche il giovane Acerbi (vittorioso nella staffetta) mentre Levaggi e Musante hanno vinto due incontri. Lo score dei punti totali è 166-136.

La classifica: Beinettese 8; Carcare 7; Fossone e Pozzostrada 4; La Familiare 1; Envie 0.

ma.mu.