Bocce In Serie A2 ovest Vola la Bernardo Rossi La squadra di Fossone supera l’esame Envie

Secondo successo stagionale per la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che nella quarta giornata del campionato nazionale per società di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo, batte il fanalino di coda Envie per 16-8 tra le mura amiche (causa campo non omologato, la squadra gioca a Sarzana). Considerata fondamentale alla vigilia (un successo avrebbe consentito di salire in una zona tranquilla della classifica, tenendo lontane le tensioni da retrocessione) la gara si chiude sul 4-4 dopo il primo turno equilibrato, con Fossone che firma i punti con Tiziano Micheli nell’individuale e con Thomas Panesi-Mirco Bacicalupo nella coppia.

Nel secondo turno il Fossone cambia il ritmo di gioco, imponendosi 6-2 con le vittorie di Tiziano Micheli e di Lido Clerici nel tiro di precisione, e di Thomas Panesi nel tiro progressivo. Nel terzo turno il Fossone sale in cattedra e rifila un altro 6-2 agli avversari con le vittorie di Thomas Panesi-Mauro Levaggi e di Tiziano Micheli-Rodolfo Casanova (nella foto) nella coppia; mentre Carlo Galletti si impone nell’individuale, fissando il finale sul 16-8. Lo score dei punti totali è di 155-138 per Fossone. Da sottolineare la prova di Casanova.

La classifica: Beinettese (Cuneo) 16; Carcare (Savona) 13; Fossone 8; Pozzostrada (Torino); La Familiare (Torino) 3; Envie (Cuneo) 1.

ma.mu.