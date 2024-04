Bocce, la Ferrarese in corsia a Modena. Torneo paralimpico dal 27 aprile

Con l’inizio dei campionati delle due squadre, juniores e paralimpica DIR, si rinnova per il quarto anno consecutivo la partnership tra Quisisana Ferrara e Asd Bocciofila La Ferrarese, con l’impegno di promuovere un’attività sportiva integrata nell’ambito del progetto “Accademia delle bocce ferraresi”. Tra partecipanti 25 giovani che praticano le bocce nei settori preagonistico e agonistico, tra cui i 7 componenti della rosa del Quisisana Junior Tream, ma anche altrettanti atleti paralimpici che giocano nelle categorie B e C DIR, Standing e Sitting HF, tra cui i 6 del Quisisana Team DIR. Il campionato paralimpico avrà inizio sabato 27 aprile, con i ragazzi del ct Cavicchi impegnati nel derby (prima in trasferta, poi in casa) contro Modena Est nella poule mista Emilia/Lombardia, valida per l’accesso alle final eight nazionali in cui nel 2023 la squadra ha chiuso al 5° posto. A comporre il team ci sono gli atleti Marco Pareschi, Mario Maggi, Gianluca Gamberini, Gianluca Cavicchi, Giulio Damigiano e Andrea Di Fabio.

Il campionato Junior ha avuto inizio nelle scorse settimane e nei primi 3 incontri il team dei ct Guidetti/Mazzoni ha fatto registrare 2 vittorie (contro Sammartinese e Argentana) e una sconfitta (contro La Fontana). I 7 atleti della rosa sono: Kacper Rolfini (under18), Nazar Overko, Roman Overko, Davide Khodovitskyi, Fabio Alvisi (under15), Tetiana Overko e Ciro Muselli (under12). La classifica vede in testa a pari punti Ferrarese e La Fontana (6).