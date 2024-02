Bocce, la morrovallese. Ombretta Centioni batte tutti a Spoleto

Ombretta Centioni (Morrovalle) ha vinto la terza edizione del Trofeo "Amiche nemiche" organizzato dalla Bocciofila Città di Spoleto. Delle prime otto atlete classificate, ben sette sono marchigiane. In finale Centioni ha battuto (12-8 Sara Pascucci (Tolentino). Terza Evelina Pierleoni (Concordia Pesaro), sconfitta in semifinale 12-6 dalla Centioni. Quarta la recanatese Marina Braconi, tesserata con la De Sanctis Roma, battuta in semifinale 12-4 dalla Pascucci. Tra le prime otto anche Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano), Sara Codoni (Pollentina) e Sabrina Ceresani (Tolentino).