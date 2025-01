Bocce. La Scandiccese sorride. Ferlito e Zerboni al top

Due campioni per la Bocciofila Scandiccese, società di grande blasone e professionalità. Sono la giovane iridata Valeria Zerboni e il veterano Claudio Ferlito. La Scandiccese nel 2024 scopre di avere una campionessa in casa: la sedicenne Valeria Zerboni vincitrice del titolo italiano di Bocce specialità tiro di precisione. "Valeria è iscritta al liceo musicale Alberti Dante - afferma il dirigente, Alessandro Desii - suona con bravura e passione come primo strumento la chitarra. Ama la lettura, la musica, guardare film, il mare e la montagna. Valeria conosce per la prima volta lo sport delle bocce, nell’estate del 2016 in vacanza sulla Riviera romagnola vincendo una gara insieme al babbo Andrea e al fratello Marco".

La crescita sportiva di Valeria Zerboni è veloce e ricca di soddisfazioni con tante vittorie nelle categorie giovanili: "Gli ultimi risultati di Valeria sono eccellenti - conclude Desii -. Nel giugno 2024 si piazza seconda a Bologna in un importante gara nazionale, battuta solo dalla campionessa mondiale femminile Senior Chiara Morano, poi arriva terza in una competizione femminile. Infine il prestigioso oro dei Campionati italiani di Sesto Fiorentino. Da ricordare il successo a coppia con Stefano Bruni vincendo a Pieve a Nievole contro i più forti atleti del Centro Italia".

Claudio Ferlito, classe 1962, è il fuoriclasse della Bocciofila Scandiccese. Si è formato e cresciuto nella società di Scandicci, dove fin da bambino seguiva il padre Giuseppe. Iniziando a praticare nel 1975 è entrato subito nella mentalità agonistica, raccogliendo i primi successi nelle giovanili. A cavallo degli anni 90 ha poi militato nelle società Montecatinese, Affrico, Pieve a Nievole e dal 2000 è nuovamente portacolori della Scandiccese. E’ stato giocatore di categoria A1 per ben 2 volte, conquistando il prestigioso titolo Italiano a Perugia cat. A specialità Terna nel 1994. Nel suo palmares ha vinto 10 titoli regionali, 2 parate dei campioni a Trapani e anteprima Sbrilli, 15 gare nazionali e 3 volte la coppa Mario Sbrilli, la XXV Aprile e trofeo Sai Assicurazioni. La sua prima tifosa è la moglie Fiorenza. Nella splendida carriera possiede un carnet di oltre 300 medaglie d’oro.

Francesco Querusti