Bocce Nella rassegna nazionale A2 ovest Il “Bernardo Rossi“ non riesce a fermare la capolista Beinettese

Niente da fare per la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che nella sesta giornata del campionato nazionale per società di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo, non compie il miracolo e nella gara casalinga (disputata a Sarzana) contro la capolista Beinettese esce sconfitta con un 6-18. Primo turno già favorevole ai piemontesi che lo chiudono sul 2-6 con i carraresi che si aggiudicano solo la terna con Rodolfo Casanova-Marco Musante-Carlo Galletti. L’incontro si decide già nel secondo turno dove gli ospiti piazzano un secco 0-8 chiudendo matematicamente la sfida con largo anticipo. Nel terzo turno il Fossone si riprende ma non va oltre il 4-4 vincendo le due coppie con Lido Clerici-Enrico Ferrari e Tiziano Micheli (nella foto)-Paolo Vatteroni, arginando così il passivo. Lo score finale è di punti 145-202. La classifica: Beinettese (Cuneo) 23; Carcare (Savona) 17; Pozzo Strada (Torino) 15; Fossone 8; La Familiare (Torino) 5; Envie (Cuneo) 4.

Le bocce in volo sono una specialità che contempla prove tecniche e veloci, ed è considerata tra le più sportive e moderne. E mentre il gioco tradizionale consiste nell’accostare il più vicino possibile le bocce al pallino o a bocciare quelle avversarie (con il classico tiro a parabola), il volo comprende il gioco tradizionale e le prove veloci come il tiro progressivo, il tiro a staffetta, il tiro di precisione e il combinato.

ma.mu.