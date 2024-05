Bocce Nello spareggio di Serie A2. La “Bernardo Rossi“ piega la Centallese. Salvezza raggiunta

Salvezza conquistata per la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che nello spareggio disputato in campo neutro per restare in A2, specialità bocce in volo, ha superato i cuneesi della Centallese per 17-7 e resta nella categoria. Primo turno equilibrato che si chiude sul 4-4 con le vittorie per il Fossone nella coppia con Mauro Levaggi-Tiziano Micheli e con Lido Clerici Lido nel combinato. In considerazione della posta in palio, nel secondo turno il Fossone spinge e piazza un netto 7-1 che sorprende i piemontesi e che decide l’esito della sfida finale con le vittorie nella staffetta con Thomas Panesi-Alessio Acerbi, nel tiro di precisione con Tiziano Micheli, nel tiro progressivo con Thomas Panesi e con il pareggio di Lido Clerici nel tiro di precisione.

Nel Terzo turno il Fossone continua a giocare bene, imbriglia gli avversari e piazza un 6-2 con le vittorie nelle coppie con Thomas Panesi-Lido Clerici, Mauro Levaggi-Marco Musante e Carlo Galletti nell’individuale. Per il Fossone uno score punti di 164 a 133 che chiude una straordinaria annata in A2 finita con una meritata salvezza.

