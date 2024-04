Bocce. Osimo, fanesi protagonisti nella gara dei campionissimi

Giocatori fanesi protagonisti nel grande evento boccistico vissuto alla Bocciofila Casenuove di Osimo. Il momento clou è stata la gara del terzo Trofeo dei Millecinque, competizione dell’Alto Livello nazionale riservata agli atleti di categoria A alla quale, agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili, hanno partecipato 72 campionissimi del panorama italiano alla caccia del primo premio da 1500 euro. La finale è stata un derby tra atleti originari di Fano. La vittoria è andata al più giovane Marco Principi, tesserato con la formazione abruzzese della Moscianese che si è imposto con il punteggio di 12-8 su Federico Patregnani, portacolori della formazione del Fontespina di Civitanova Marche. Il trionfo della città di Fano è stato completato dal terzo posto di Gian Luca Manuelli, tesserato con gli umbri del Sant’Angelo-Montegrillo, ma anch’egli fanese, battuto in semifinale da Principi 12-2. Quarto e primo dei non fanesi l’abruzzese Giuliano Di Nicola, anche lui del Sant’Angelo-Montegrillo, battuto in semifinale 12-6 da Patregnani. Fano protagonista anche nella gara riservata a giocatori di categorie CD in cui l’ancora under 18 Riccardo Giacomoni (San Cristoforo) si è imposto battendo tutti i suoi più esperti avversari.

l. d.