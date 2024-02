Bocce. Riccardo Bertolini e Imer Iori vincono il Memorial Iames Strozzi

Vittoria per Riccardo

Bertolini e Imer Iori nel Memorial Iames Strozzi, gara regionale a coppie di categoria A-B-C-D andata in scena all’Arci Tricolore Campegine nel ricordo di un simbolo della locale bocciofila, nonché per tanti anni al comando della Federbocce provinciale.

Il duo della Cavriaghese, dopo aver fermato in semifinale i bolognesi Luca Capeti e Luca Nadini (Baldini STM), ha avuto la meglio in una finale tutta a tinte reggiane contro Antonino Trombetta e Paolo Lusetti (CS Tricolore); a completare il podio, infine, Giuseppe Vergnani e Lorenzo Forti (Sammartinese).

Terzo posto per Giuliano Ganasi e Michael Tosini nell’ottava edizione del Trofeo Città di Piacenza, gara nazionale a coppie di categoria B, disputata alla Old Facsal: il tandem della CS Tricolore si è arresa in semifinale ai futuri campioni Alessandro Minoia e Gianluca Negri (Canottieri Flora Cremona). Analogo piazzamento anche per Attilio Riga (Sammartinese) e Salvatore Iannucci (Campagnolese), che chiudono sul gradino più basso del podio il Memorial Soci, gara regionale individuale di categoria A-B-C andata in scena a Pegognaga con vittoria di Gianluca Selogna (La Ferrarese).