Bocce: sconfitti solo dai campioni d’italia per 5-3. Quarti di Coppa Italia fatali per San Cristoforo. Ma Villafranca ha sofferto per battere Fano La San Cristoforo Sportland Fano si è fermata ai quarti di finale della Coppa Italia di bocce 2023. Dopo aver vinto il proprio girone della serie B, la squadra ha perso 5-3 contro i campioni d'Italia in carica del Vigasio Villafranca.