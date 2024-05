Bocce, sconfitto il rappresentante locale Ferri. Il derby ad Ambrogiani

Bella giornata di sport, sia per l’alto livello, sia per il numero dei partecipanti, quella del 5 maggio alla Bocciofila Fermignanese, presieduta da Filippo Regini. Era infatti in programma la prima edizione del Trofeo Città di Fermignano, gara regionale individuale diretta da Giuseppe Nori e divisa nella competizione per atleti di categoria A (48 iscritti) e in quella per atleti di categorie BCD che ha visto l’ottima partecipazione di 256 concorrenti. La gara di categoria A è stata vinta dall’umbro Giancarlo Gori (Sant’Angelo Montegrillo) che in finale ha sconfitto l’emiliano Enrico Dall’Olmo (La Ferrarese). Terzo posto per Dario Mancini (Serra de’ Conti), quarto Cesare Carbonari (Fossombrone). Nella gara per atleti di categorie BCD si è imposto (nella foto la premiazione) Matteo Ambrogiani (Fossombrone) che in una finale combattutissima ha battuto il padrone di casa Marco Ferri (Fermignanese) per 12-11. Terzi classificati i semifinalisti Tonino Tarsi (Pergolese) e Mauro Anatrelli (Rinascita Pesaro). Grande soddisfazione da parte della federazione boccistica pesarese.

l. d.