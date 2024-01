Bocce Serie A2 ovest. Riparte il campionato per la ripescata ’Bernardo Rossi’

Inizia domani, con la trasferta in casa della Beinetesse (in provincia di Cuneo), il nuovo campionato nazionale della bocciofila ’Bernardo Rossi’ di Fossone nella serie A2 ovest, girone B. Dopo la retrocessione della passata stagione, la squadra del presidente Paolo Vatteroni (nella foto) è stata ripescata e quindi si ripresenta ai nastri di partenza seppure con una formazione messa insieme in poco tempo. "La notizia del ripescaggio – dice Vatteroni – ci ha colto di sorpresa e quindi abbiamo allestito la squadra in tutta fretta e ci mancano alcuni corridori (la specialità di bocce in volo prevede anche partite impostate sulla velocità, ndr) ma cercheremo di fare del nostro meglio e punteremo nuovamente alla salvezza". Questa la nuova squadra allenata da Maria Giuseppina Cuccaro: Mirco Bacigalupo, Rodolfo Casanova, Lido Clerici, Corrado Ferrante, Enrico Ferrari, Carlo Galletti, Mauro Levaggi, Tiziano Micheli, Marco Musante, Francesco Vatteroni, Paolo Vatteroni, Thomas Panesi, Valter Rossi, Alessio Acerbi. Dirigenti accompagnatori: Giorgio Micheli, Sara Cella, Roberta Tamagna, Loretta Gabelloni. Dopo la trasferta di domani, i carraresi esordiranno in casa (sempre sui campi di Sarzana) contro la Familiare di Torino; a seguire ci saranno il Carcare di Savona, l’Envie di Cuneo e il Pozzo Strada di Torino.

ma.mu.