Bocce. Sestese, un anno d’oro. Ferlito è la superstar

Dopo un anno ricco di successi la Bocciofila Scandiccese riparte con forza puntando all’aspetto sportivo e al sociale. Il consiglio direttivo è guidato dal presidente Stefano Iserani e da un valido staff. "Il nostro atleta più rappresentativo - afferma Iserani - è Claudio Ferlito, vero fiore all’occhiello della Bocciofila con una carriera eccellente, insieme a tanti giocatori di valore e squadre che ambiscono ai piani alti delle rispettive classifiche. Rivolgiamo importanza alla crescita dei giovani e ospitiamo vari eventi per atleti con disabilità promossi dalla Federbocce con la nostra collaborazione".

Claudio Ferlito è nato nel 1962, residente a Fiesole e dipendente Unicoop, si è formato e cresciuto nella società di Scandicci, dove fin da bambino seguiva il padre Giuseppe, da lì arriva la passione per le bocce. Inizia l’attività nel 1975 ed entra subito nella mentalità agonistica, raccogliendo i primi successi nelle giovanili. A cavallo degli anni 90 ha poi militato in Montecatinese (Pistoia), Affrico Firenze, Pieve a Nievole e dal 2000 è nuovamente portacolori della Bocciofila Scandiccese. Ferlito è stato giocatore di categoria A1 per ben 2 volte, vincendo il prestigioso titolo Italiano a Perugia cat. A specialità Terna nel 1994. Nel suo palmares ha vinto 10 titoli regionali, 2 parate dei campioni a Trapani e anteprima Sbrilli, 15 gare nazionali tra cui 3 volte la coppa Mario Sbrilli e la XXV Aprile.

"Ricordo con particolare affetto - fa presente Ferlito - il trofeo Sai Assicurazioni della Scandiccese, la prima gara nazionale vinta all’età di 17 anni. Ringrazio mia moglie Fiorenza che mi segue sempre e tutto lo staff della Bocciofila Scandiccese a cui sono molto legato con amicizia e stima. Inizio il 2024 con l’obiettivo di essere ancora competitivo in campo nazionale all’età di 61 anni. Posso vantare un carnet di oltre 300 medaglie d’oro e voglio mettere la mia esperienza al servizio di tutti".

F. Que.