Bocce. Tosoni-Pomili vincono a Sforzacosta

Renzo Tosoni-Tonino Pomili (Morrovalle) hanno vinto il Trofeo San Giuseppe riservato a giocatori di categoria BCD. Alla manifestazione, organizzata dalla Bocciofila Sforzacosta presieduta da Silvano Menichelli, hanno partecipato 159 formazioni che hanno giocato agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci.

I vincitori hanno battuto 12-11 in finale Massimiliano Magliani-Federico Zarroli (Helvia Recina Villa Potenza). Sul terzo gradino del podio sono saliti Antonio Candiracci-Riccardo Giaché (Tolentino), che sono stati battuti in semifinale 12-5 da Tosoni-Pomili. Al quarto posto si sono classificati Andrea Morbidelli-Michele Crudeli (Passo Ripe), sconfitti in semifinale 12-10 da Magliani-Zarroli.