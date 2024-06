Bocce. Trofeo "medici»: vince Cappellacci

Spettacolo di altissimo livello alla Bocciofila Durantina di Urbania, presieduta da Gelsomino Torcolacci, per la nona edizione del Trofeo Medici Autotrasporti-Osteria Doddo, la quinta sponsorizzata anche da Blueline. Una gara nazionale "Alto livello" riservata a individualisti di categoria A con alcuni dei migliori giocatori del panorama nazionale. Ha vinto il fanese Andrea Cappellacci (Flaminio Roma) che in finale ha dominato 12-1 l’abruzzese Giuliano Di Nicola(S.Angelo-Montegrillo). Terzo Andrea Sperati (Oikos Fossombrone), battuto in semifinale 12-7 da Cappellacci. Quarto un altro fanese, Gian Luca Manuelli (S.Angelo-Montegrillo), sconfitto in semifinale 12-9 da Di Nicola.

La super gara era stata preceduta dalle gare per coppie di categoria B e categorie CD dirette da Cesare Freschi. Nella gara di categoria B successo per Andrea Moscatelli-Giuseppe Maggioli (Cagliese) che in finale hanno sconfitto 12-6 Davide Alessandrini-Marco Anatrelli (Rinascita Pesaro). Terzo posto per Simone Rosati-Davide Bergamotti (Tavernelle), quarti Enzo Bergamotti-Michele Muratori (Cagliese). Nella gara CD Corrado Mezzolani-Marco Gualazzi (Duilio Fabi Pesaro) in finale hanno sconfitto 12-11 i giovani Alessandro Ferragina-Federico Manuelli (San Cristoforo Fano). Terzi Fiorenzo Alegi-Orazio Gargamelli (La Combattente Fano), quarti Gastone Biagiotti-Giampiero Saudelli(Oikos Fossombrone).

l. d.