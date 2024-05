Bocce under 15 e under 18. A Roma si fanno valere. Cannella e Principi

I giovani maceratesi si sono fatti valere a Boville (Roma) in occasione della gara nazionale del circuito Prestige under 18 e under 15.

Nella prova riservata agli under 18, è salito sul terzo gradino del podio Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata), il gocatore era stato battuto in semifinale dal pugliese Luciano Giaquinto che poi in finale ha ceduto all’umbro Matteo Simeoni.

Soddisfazione anche per il tolentinate Nicola Principi che nell’anteprima si è aggiudicato la gara di tiro di precisione under 15 dimostrando tutto il suo talento.