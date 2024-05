Boccia alla lunga. Pesaro e Urbino in gara nel campionato europeo

Weekend di fuoco per la nazionale di boccia alla Lunga che prenderà parte al campionato europeo che si svolgerà da oggi a domenica. L’evento si svolgerà in Germania a Neuharlingersiel e vedrà la partecipazione di Italia, Germania, Irlanda, Olanda, Svizzera e Spagna. Uno sport nato, in Italia, proprio in provincia di Pesaro-Urbino con l’avvocato Maurizio Della Costanza e che vede i rappresentanbti della nostra provincia direttamente impegnati in Germania grazie anche all’aiuto degli sponsor come DV home, l’Agenzia Alberti, autotrasporti f.lli Barattini e ad Enzo Casa di Dio presidente di Figest di cui Abis fa parte dal 3 maggio 2018.

Flavia Magi