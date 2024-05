Bonafini in Coppa del Mondo

Dopo un’ottima annata 2023 nel mondo gravity della disciplina Enduro, finalmente ad inizio stagione è arrivato il via libera dalla unione ciclistica internazionale UCI per partecipare alla coppa del mondo di enduro per il rider ferrarese Edoardo Bonafini, che da inizio anno milita nelle file del team Gagabike di Piacenza.

Si correrà infatti in questo weekend l’unica prova del calendario mondiale della coppa a Finale Ligure, location iconica della specialità.

La manifestazione prenderà il via nella giornata di oggi con la ricognizione a piedi di tutti i tracciati, saranno 5 prove speciali cronometrate prevalentemente in discesa che disegneranno le classifiche, a questi si arriverà tramite tratti di liaison spesso in salita, dove per percorrerli viene concesso un tempo limite, per un totale di circa 46 km di gara con 1600 metri di dislivello e quasi 30 minuti cronometrati di prova speciale “full gas”.

I trail delle prove speciali saranno tra i più iconici della zona; “base nato”, “ingegnere” “supergroppo” “rocche bianche” “DH man”, trail dai nomi leggendari conosciuti in tutto il mondo, essendo meta di pellegrinaggio quasi mistico dei rider del globo.

Dopo il track walk di oggi, al venerdì si effettueranno le ricognizioni del percorso queste in bicicletta, al fine di apprendere traiettorie e punti critici e forse per godersi un po’ il panorama che il giorno seguente, quello della gara, non si potrà certo ammirare.

