Bondeno batte Roma e sale in vetta. Aggancio alla capolista Cagliari

Grande hockey sabato scorso al Giatti di Bondeno, con i padroni di casa che affrontano la blasonata HC Roma. Mister Pritoni convoca gli stessi 18 giocatori vittoriosi a Bologna e schiera dal primo minuto bomber Succi. Nel primo quarto di gara il Bondeno domina. Dopo 5 minuti è Muzzioli, su assist di Bosso, a scaraventare un bolide che colpisce il portiere romano. Sulla respinta il più veloce è Fran Premezzi che porta in vantaggio i matildei. Passano pochi minuti e Costanzelli crea il panico in area romana e serve Bosso, che raddoppia. Il secondo quarto è ancora matildeo, con diverse belle azioni di Muzzioli, Merighi e Costanzelli. Pochi i brividi in difesa con Consoli e Calzolari insuperabili.

Dopo la pausa lunga Succi segna il terzo gol, che viene stranamente annullato. Sulla rimessa in gioco romana, Muzzioli ruba palla e serve Succi. Assist al volo per Premezzi che segna il 3-0 e la personale doppietta. Poi in pochi minuti di blackout,

il capitano romano Settimi segna 3 gol, di cui uno su rigore, e agguanta il pareggio. Nell’ultimo quarto di gara l’HC Bondeno riprende in mano l’incontro e segna il 4-3 con un’azione da manuale: Bosso lancia Succi in contropiede, che al volo trova Premezzi. Ancora di prima intenzione l’argentino cerca e trova Muzzioli in area di rigore, che segna il gol del sorpasso. Passano pochi minuti e Merighi sbaglia di un soffio un’azione fotocopia. La Roma cerca fortemente il pareggio ma la difesa matildea regge l’urto e porta a casa l’intera posta in palio.

Complice il pareggio del Cus Cagliari, ora l’HC Bondeno è prima in coabitazione proprio dei sardi. Grande partita di tutta la squadra, con Consoli migliore in campo, autore di una grande gara difensiva e propositiva. Ottima anche la partita di Costanzelli, che prima di infortunarsi, ha creato diverse occasioni pericolose nell’area avversaria. Ottima la difesa di Alessandro Calzolari, che ha dovuto badare a Sami Ullah, vero fuoriclasse pakistano dell’HC Roma.