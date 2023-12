Bondeno ok con l’under 18. Cresce il team under 14

Venerdì 8 dicembre sono scese in campo le formazioni Under 18 maschili e femminili dell’HC Bondeno, negli incontri dei campionati indoor di categoria.

A Bologna ha esordito, con formazioni ampiamente sotto età, la squadra femminile, allenata dalla coppia Pazzi-Hussain.

Nel primo incontro di giornata, contro le più esperte giocatrici dell’HT Bologna, il risultato è stato di 4-1 per le padrone di casa, con gol matildeo di Isi Pazzi.

Nel secondo incontro, con l’HC Campagnano, roboante vittoria per 6-1, con gol di capitan Emy Pazzi e cinquina della sorella Isi.

Queste le atlete schierate in campo: Guagliumi, Pazzi E, Bortolotti, Pazzi I, Capuzzo, Bonini, Baruffaldi, Bedani, Cuestas, Scaringella e Baraldini.

Le parole di mister Pazzi a fine gara: "Nonostante il risultato non a nostro favore con l’HT Bologna, è stata una bella partita, ricca di emozioni e di possibilità, che purtroppo non abbiamo sfruttato al meglio, avendo comunque di fronte un’avversaria pronta e preparata. Nel secondo incontro si è riusciti a concludere maggiormente ed a creare un gioco nettamente superiore, constatando una grande crescita di gruppo delle ragazze, che costantemente e con impegno portano avanti con soddisfazione il loro sport. Questo campionato U18, il primo al quale è stata iscritta una categoria femminile negli ultimi anni, rappresentava per noi una prova di maturità, da sfruttare come esperienza di crescita. Dopo la prima giornata, possiamo comunque essere fieri di questa formazione e sperare su altri buoni risultati". A Bondeno è scesa in campo la squadra maschile, giocando due gare di altissimo livello.

Nel primo incontro, con il CSP San Giorgio, i ragazzi allenati da mister Pritoni e mister Sgarbi, hanno giocato alla pari per quasi tutto l’incontro, subendo le prime due reti un po’ ingiustamente e solo sul finale la rete del 3-0, risultato con cui si è concluso l’incontro. Nel secondo match di giornata, contro l’Hockey Villafranca, il gol di Bergamini ha portato in vantaggio i matildei, poi sconfitti per 4-1.