Bondeno, pari con la capolista. E l’impresa è solo sfiorata

Non è bastata una grande gara all’HC Bondeno per portare a casa 3 punti dalla sfida con l’HT Sardegna. Mister Pritoni deve continuare a fare i conti con i problemi muscolari di Succi, Valencia e Merighi, utilizzati con parsimonia, e schiera Santini in

attacco, carico ed entusiasta come sempre. I matildei partono bene e controllano il gioco, ma dopo pochi minuti perdono Bosso per infortunio. Su corner corto gli ospiti passano in vantaggio, e sul finire del primo quarto anche Succi si infortuna sfortunatamente al viso.

Nel secondo quarto l’HT Sardegna raddoppia, ancora su corto, sapientemente conquistato del suo fuoriclasse egiziano. Nizzi para da campione altre due occasioni sarde. Sullo scadere del tempo è Muzzioli a suonare la carica e a segnare il gol che riapre il match, con uno stupendo corner corto.

Il terzo quarto di gioco è tutto di marca matildea: Merighi finalizza fuori di un soffio, poi è Valencia a pareggiare i conti con gol da posizione centrale. Costanzelli va ad un soffio dal gol del vantaggio e nell’ultimo quarto, con anche Succi recuperato, Pritoni tenta il tutto per tutto. Muzzioli va vicino al gol su corto, ancora Costanzelli e Merighi creano scompiglio in area. Negli ultimi minuti è Ale Bergamini a spedire fuori di un soffio. Un po’ di rammarico tra i giocatori, consapevoli di aver condotto una grande rimonta, che non è stata vittoria per veramente poco. Ora pausa pasquale, con Bondeno che dovrà recuperare gli acciaccati e presentarsi il 6 aprile a Cagliari al 100%.