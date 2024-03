Bowling: coppa italia e convocazioni azzurre. Primavera stacca il pass per la Nazionale. L’asd 2001 si tinge d’argento a Ciampino

Tempo di convocazioni azzurre per il bowling. In occasione degli Europei femminili, in programma a Wittelsheim (Francia) dal 4 al 16 giugno, Elisa Primavera (Galeone) stacca il primo pass per la nazionale maggiore.

Quattro team delle Due Torri prendono parte al 51° torneo a squadre Città di Napoli L’asd 2001 di capitan Benvenuti si ferma al 13º posto. Un passo indietro per l’altro gruppo 2001 di Luca Caiti. L’asd Mandrake di capitan Donini è 21°. Alla fase finale il Galeone che chiude al quarto posto con Alessandro Boschi, Maurizio e Massimiliano Celli e Monica Bagnolini.

Cadetti a Ciampino ed Eccellenza a Napoli per le finali di Coppa Italia. In pista sei squadre bolognesi: quattro del Galeone (due cadette e due eccellenza), una cadetta dell’asd Mandrake e una cadetta dell’asd 2001. La squadra formata da Monica Bagnolini, Elisa Primavera, Maurizio e Massimiliano Celli e Alessandro Boschi chiude al secondo posto. Più staccato l’altro gruppo (Massimiliano Menini, Furio Pasini, Gianluca Pieri e Massimo Isoppo).

A Ciampino, nei cadetti, rimangono fuori dalla finale i ragazzi di Ivan Simonazzi (asd Mandrake), venticinquesimi e la seconda squadra del Galeone, diciottesima. Argento per l’asd 2001 con Stefano Paci, Matteo Galeotti, Vittore Rescazzi e Gabriele Benvenuti. E bronzo per il Galeone di Gabriele Mastrolembo, Rita Angelini, Mirko Presti, Pietro Martelozzo e Marco Piovella.