Bowling: la Coppa Italia è del Galeone di Masetti. In Toscana, secondo posto per l’Asd 2001. Bagnolini, Primavera e i Celli: strike da primato e qualificazione

Si torna in pista con il bowling a cominciare dal regionale di Coppa Italia. Due le categorie previste, eccellenza mista (A e B, uomini e donne) e cadetti mista (C e D, uomini e donne). Si gioca al bowling di Scandiano (Reggio Emilia) e a Ronta di Cesena. Doppietta del bowling club Galeone Mgl Service Gas di Loris Masetti nell’impianto reggiano. Sul gradino più alto del podio troviamo Elisa Primavera, Monica Bagnolini, Massimiliano e Maurizio Celli. Al secondo posto, invece, Furio Pasini, Alessandro Boschi, Gianluca Pieri, Massimo Isoppo e Massimiliano Menini. Al quarto, sesto e nono posto, le formazioni dell’Asd 2001, mentre l’unico team dell’Asd Mandrake conclude la sua fatica al settimo posto.

Per la finale che si disputerà a Napoli oltremare il 16 e 17 marzo sono qualificate le due squadre del Galeone mentre la squadra tutta al femminile del 2001 è seconda in lista per il ripescaggio. Si tratta di Giada Caiti, Luciana Cafaro, Paola Barison e Luana Viani.

A Ronta, in Toscana, ottimo secondo posto per l’Asd 2001 con Stefano Paci, Matteo Galeotti, Emanuele Garimberti, Vittore Rescazzi e Gabriele Benvenuti. Al terzo e al quarto posto le due squadre del bowling club Galeone Mgl Service Gas composte rispettivamente da Fabio Primavera, Stefania Magni, Gabriele Mastrolembo, Giuseppe Marchese, Maria Messina e Marco Piovella (la prima), Rita Angelini, Mirko Presti, Pietro Martelozzo e Nicola Rimondini (la seconda). Quinto, e qualificato per la finale tricolore del 17 marzo a Ciampino anche l’Asd Mandrake con Luca Giliberto, Roberto Romagnoli, Giuseppe Grandi e Mauro Polazzi.

Sempre a Ronta era previsto il campionato regionale aziendale a squadre. In pista tutte le squadre bolognesi, fra le quali anche quattro rappresentative Hera. La spunta Hera 1 con Marco Ubaldini, Luca Bongiovanni, Fabrizio Donini e Pietro Martelozzo davanti al Mirabowling di Benvenuti, al polisport San Lazzaro di Pinardi ed allo Slam bowling di Valentini.