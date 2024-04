Bowling. World Series, Pongolini primo italiano al Pba

In passato due stagioni, con il club bolognese Galeone di Loris Masetti. Adesso Nicola Pongolini, 29 anni, sarà il primo italiano che parteciperà, su invito, alle World Series degli Stati Uniti. Si tratta del torneo più ricco del circuito Pba, un acronimo che sta per Professional Bowlers Association. Originario di Salsomaggiore (Parma), Pongolini è stato campione mondiale a squadre nel 2018. Resterà a Detroit fino al 20 aprile. In Nazionale dal 2011 al 2023, Nicola ha vinto 9 medaglie europee (3 d’oro, 2 d’argento e 4 di bronzo), un oro a Hong Kong e il bronzo all’Expo di Dubai.