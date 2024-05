Boxe. Baldacci, sconfitta che sa di beffa

Tanta amarezza ma anche voglia di rivincita. Non è andata bene a Loris Baldacci, che torna dall’avventura tedesca con un pareggio che dopo qualche minuto si è tramutato in sconfitta. Lo scenario era quello di Amberg, in Germania, dove è andata in scena l’unificazione di due titoli mondiali over 35 dei pesi medi, quello Wbf e quello Amb, con avversario Jorge Coelho e match sulla distanza di sei round da due minuti. Dopo l’iniziale verdetto di parità, dopo dieci minuti il cambio di direzione e la vittoria data a Coelho. "Sentivo di aver vinto – dice Baldacci, portacolori della Tijger Gym di Rimini – Ci vediamo a Rimini".