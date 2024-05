Boxe. Bene la Pugilistica. Vittorie degli uomini e anche delle ragazze

All’ex ospedale "Campo di Marte", alla giornata regionale di "Sparring Io", mentre la squadra degli agonisti si spostava ad Asti per l’interregionale Piemonte-Toscana. Manifestazione che ha visto un trionfo quasi totale per gli atleti nostrani. Vittoria travolgente per Giulio Nelli (Schoolboy 46 kg), impostosi con forza su Christian Zedda (Boxing Club Nichelino). Ha perso, invece, nell’unica sconfitta della giornata, Riccardo Colombini (Junior 48 kg), colpevole di non aver creduto a sufficienza nelle sue possibilità contro Adrian Stoian (Boxe Verbania). Vittoria di qualità, invece, per Federico Inguaggiato (Junior 48 kg), sempre all’attacco nella sfida con Luca Rizzi (Boxe Verbania). Ha centrato il risultato anche Gabriele Giovannelli (Youth 66kg), al debutto nel match contro Andrea Piccerillo (ASD Promoboxe). Vittoria di misura per Akram Mehlaoui (Youth 60 kg) suKhalid Abouzine (Boxe Canavesana).

Infine, in occasione del Giro d’Italia, alcuni incontri maschili. Abd Almottalib Loutfi (Junior 50 kg), autore di una meritata vittoria ai punti ai danni di Abed Rabbo Fares (ASD Valenzana Pietro Valdini). Spazio nel corso della manifestazione anche ad Achraf Lekhal (Elite 71 kg), uscito nettamente vincitore dal duro incontro con Ermir Haruni (Mugello Boxing Team). Fra le donne, ottima vittoria per Marisa Losha (Youth 53 kg) contro la comunque ostica Yelena Varese (Team Moschitta). Molto bene anche Giada Carlotti, con una buona vittoria contro Zinaida Ghinda (Ring Adora Boxe).