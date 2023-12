Boxe: campionati italiani. La Pugilistica punta sul tris

Per chi suona la campana, scriveva Hemingway. Quella del gong che sancisce la fine delle riprese nella boxe. Ci siamo. Si parte. Sta per avere inizio l’avventura ai campionati italiani assoluti di Chianciano Terme (provincia di Siena) per Achraf Lekhal, Alessandro Gatti e Miria Rossetti Busa, i tre atleti (foto) della Pugilistica Lucchese che si sono guadagnati un posto nella massima competizione di pugilato a livello nazionale. Si tratta della stessa squadra che, ad inizio autunno, ha preso parte ai campionati italiani Under 22, trasferta conclusa con la conquista di due medaglie d’argento targate Lekhal e Rossetti Busa (mentre, in quell’occasione, Gatti non era riuscito a superare i quarti di finale).

Ma l’auspicio, e la sensazione, è che in questa occasione i tre abbiano i requisiti per puntare a migliorare ulteriormente quel risultato.

Gatti e Lekhal, laureatisi campioni toscani nelle fasi regionali disputate proprio a Lucca alcuni giorni fa, sono partiti verso la località termale, sede del prestigioso torneo, accompagnati dal maestro Giulio Monselesan; mentre la Rossetti Busa (48 kg) non li raggiungerà prima di martedì 12 dicembre, vista la partenza differita degli incontri femminili. Per i due ragazzi, invece, già oggi si svolgeranno le operazioni di peso e i sorteggi e potrebbero, di conseguenza, calcare il ring già nel pomeriggio. Ad attendere i lucchesi, nel senese, ci saranno i migliori pugili del panorama nazionale, pronti a darsi battaglia in ogni incontro, fino al termine della manifestazione, il prossimo venerdì 15 dicembre, per scalare di un altro gradino il percorso che li potrebbe portare al podio tricolore.

Non ci saranno, quindi, match di comodo, ma Monselesan si è detto fiducioso dei suoi allievi che si sono allenati con grande impegno e costanza ed hanno più volte dimostrato di avere le carte in regola per puntare in alto anche in questa difficilissima sfida. In ogni caso, anche quest’anno, si preannuncia una competizione spettacolare che sarà possibile seguire in diretta dal canale YouTube della Federazione pugilistica italiana.

